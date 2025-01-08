Плющев — об «Автомобилисте»: не чувствуется, что внутри команды есть стержень

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев скептически оценил шансы «Автомобилиста» на завоевание Кубка Гагарина и заявил, что команде не хватает чемпионского стержня.

«Я неоднократно говорил, что общий уровень мастерства в нашей лиге упал. Это не средние команды подтягиваются к вершине, а ведущие усредняются. «Автомобилист» играет достаточно стабильно, но без особого куража. Не чувствуется, что внутри команды есть стержень, благодаря которому она сможет бороться за победу в Кубке Гагарина. Команда не падает ниже определённого уровня, но я не скажу, что «Автомобилист» точно будет бороться за Кубок», — приводит слова Плющева Metaratings.

В текущем сезоне «Автомобилист» провёл 41 матч и на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.