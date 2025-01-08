Евгений Малкин впервые с 2022 года пропустил матч «Питтсбурга»
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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин пропустил матч с «Коламбус Блю Джекетс» (3:4 Б) из-за травмы верхней части тела. Россиянин пропустил матч «пингвинов» впервые с 2022 года.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 января 2025, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 4
Б
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Воронков (Марченко, Монахан) – 03:20 (pp) 1:1 Бантинг (Кросби, Карлссон) – 20:51 (pp) 2:1 Ракелль (Карлссон, Грызлик) – 40:24 3:1 Ракелль (Кросби) – 50:09 3:2 Воронков (Марченко, Фантилли) – 52:05 3:3 Фантилли (Джонсон, Веренски) – 57:24 (pp) 3:4 Джонсон – 65:00
Малкин провёл без пропуска 209 матчей, что является 12-й серией по продолжительности в истории «Питтсбурга». Подробности о сроках восстановления и возвращения на лёд пока не сообщаются.
В текущем сезоне на счету 38-летнего Малкина восемь заброшенных шайб и 24 результативные передачи в 41 игре регулярного чемпионата НХЛ. Коэффициент полезности россиянина — «-17». Всего за карьеру в НХЛ Евгений провёл 1186 матчей, в которых набрал 1328 (506+822) очков.
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