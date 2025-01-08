Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Евгений Малкин впервые с 2022 года пропустил матч «Питтсбурга»

Евгений Малкин впервые с 2022 года пропустил матч «Питтсбурга»
Комментарии

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин пропустил матч с «Коламбус Блю Джекетс» (3:4 Б) из-за травмы верхней части тела. Россиянин пропустил матч «пингвинов» впервые с 2022 года.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 января 2025, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 4
Б
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Воронков (Марченко, Монахан) – 03:20 (pp)     1:1 Бантинг (Кросби, Карлссон) – 20:51 (pp)     2:1 Ракелль (Карлссон, Грызлик) – 40:24     3:1 Ракелль (Кросби) – 50:09     3:2 Воронков (Марченко, Фантилли) – 52:05     3:3 Фантилли (Джонсон, Веренски) – 57:24 (pp)     3:4 Джонсон – 65:00    

Малкин провёл без пропуска 209 матчей, что является 12-й серией по продолжительности в истории «Питтсбурга». Подробности о сроках восстановления и возвращения на лёд пока не сообщаются.

В текущем сезоне на счету 38-летнего Малкина восемь заброшенных шайб и 24 результативные передачи в 41 игре регулярного чемпионата НХЛ. Коэффициент полезности россиянина — «-17». Всего за карьеру в НХЛ Евгений провёл 1186 матчей, в которых набрал 1328 (506+822) очков.

Материалы по теме
Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» ответил на вопрос о травме Евгения Малкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android