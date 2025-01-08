Евгений Малкин впервые с 2022 года пропустил матч «Питтсбурга»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин пропустил матч с «Коламбус Блю Джекетс» (3:4 Б) из-за травмы верхней части тела. Россиянин пропустил матч «пингвинов» впервые с 2022 года.

Малкин провёл без пропуска 209 матчей, что является 12-й серией по продолжительности в истории «Питтсбурга». Подробности о сроках восстановления и возвращения на лёд пока не сообщаются.

В текущем сезоне на счету 38-летнего Малкина восемь заброшенных шайб и 24 результативные передачи в 41 игре регулярного чемпионата НХЛ. Коэффициент полезности россиянина — «-17». Всего за карьеру в НХЛ Евгений провёл 1186 матчей, в которых набрал 1328 (506+822) очков.