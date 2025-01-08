Защитник Андрей Миронов примет участие в матче со СКА в качестве тренера «Спартака»

Сегодня, 8 января, в Санкт-Петербурге пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА примет на своём льду московский «Спартак». Встреча на стадионе «СКА Арена» начнётся в 17:00 мск.

Защитник «Спартака» Андрей Миронов примет участие в матче в качестве тренера. Игрок обороны будет находиться на лавке красно-белых за спинами игроков. В последний раз игрок обороны принимал участие в матче с «Локомотивом» (0:2) 12 ноября.

Фото: ХК «Спартак»

Напомним, в 25 матчах текущего чемпионата Миронов забросил шесть шайб и отдал 12 результативных передач, набрав 18 очков. Миронов перешёл в «Спартак» в межсезонье из московского «Динамо».