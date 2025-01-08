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Защитник Андрей Миронов примет участие в матче со СКА в качестве тренера «Спартака»

Защитник Андрей Миронов примет участие в матче со СКА в качестве тренера «Спартака»
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Сегодня, 8 января, в Санкт-Петербурге пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА примет на своём льду московский «Спартак». Встреча на стадионе «СКА Арена» начнётся в 17:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2025, среда. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Перерыв
0 : 1
Спартак
Москва
0:1 Рубцов (Ефремов, Пашин) – 19:27 (5x5)    

Защитник «Спартака» Андрей Миронов примет участие в матче в качестве тренера. Игрок обороны будет находиться на лавке красно-белых за спинами игроков. В последний раз игрок обороны принимал участие в матче с «Локомотивом» (0:2) 12 ноября.

Фото: ХК «Спартак»

Напомним, в 25 матчах текущего чемпионата Миронов забросил шесть шайб и отдал 12 результативных передач, набрав 18 очков. Миронов перешёл в «Спартак» в межсезонье из московского «Динамо».

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