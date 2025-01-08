Стало известно, когда «Чикаго» планирует предложить контракт Роману Канцерову

«Чикаго Блэкхоукс» не планирует пытаться досрочно расторгнуть контракт нападающего Романа Канцерова с «Металлургом», сообщает The Athletic. Российский форвард выбран клубом на драфте НХЛ — 2023 во втором раунде под общим 44-м номером. Контракт Канцерова с магнитогорским клубом истекает после окончания сезона-2025/2026.

20-летний Канцеров в последних девяти играх забил девять голов и отдал пять результативных передач. В руководстве «Чикаго Блэкхоукс» надеются, что Канцеров подпишет с ними контракт, как только закончится его соглашение в КХЛ, но это произойдёт не раньше.

Канцеров в апреле 2024 года в составе «Металлурга» стал обладателем Кубка Гагарина. В плей-офф в 23 матчах набрал 13 очков (4+9). 5 декабря 2024 года сделал хет-трик в ворота «Лады» в гостях (4:0). В текущем сезоне на счету Канцерова 22 (11+11) очка в 22 матчах.