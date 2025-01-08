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Кожевников: народ любит «Спартак» за то, что он показывает классную игру

Кожевников: народ любит «Спартак» за то, что он показывает классную игру
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался об игре «Спартака» в текущем сезоне и заявил, что команда показывает красивый хоккей и радует болельщиков.

«Видно, что хоккеисты «Спартака» кайфуют, но кайф должен сочетаться с разумом. Сейчас команда показывает самую настоящую спартаковскую игру. Меня радует, что она возвращается. Народ любит «Спартак» за то, что он показывает классную игру. Команда может догнать и перегнать соперника, выиграть по буллитам. Это нравится людям, вызывает у них эмоции. «Спартак» тоже находится на этапе становления. Пока это новая команда, которой надо сформироваться. Мне нравится такой «Спартак». Спасибо руководству, оно неплохо работает», – цитирует Кожевникова Metaratings.ru.

В текущем сезоне «Спартак» провёл 40 матчей и на данный момент занимает четвёртое место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

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