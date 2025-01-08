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«Спартак» ведёт у СКА со счётом 5:0 после второго периода, Галимов оформил дубль

«Спартак» ведёт у СКА со счётом 5:0 после второго периода, Галимов оформил дубль
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В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Спартаком». После второго периода счёт 5:0 в пользу красно-белых.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2025, среда. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
3-й период
0 : 5
Спартак
Москва
0:1 Рубцов (Ефремов, Пашин) – 19:27 (5x5)     0:2 Галимов (Пашин) – 24:28 (5x5)     0:3 Морозов (Ружичка) – 29:08 (5x5)     0:4 Галимов (Пашин, Ефремов) – 32:21 (5x5)     0:5 Голдобин (Локтионов, Мальцев) – 33:53 (5x5)    

Тренерский штаб СКА заменил вратаря Павла Мойсевича после трёх пропущенных шайб от «Спартака». Замена произошла на 30-й минуте, после того как Иван Морозов сделал счёт 3:0 в пользу красно-белых. В игру вступил голкипер СКА Артемий Плешков. В составе «Спартака» дублем отметился нападающий Ансель Галимов.

Отметим, что первый матч между командами в текущем сезоне прошёл 25 октября. На домашней площадке «Спартака» волевую победу одержали хоккеисты СКА со счётом 5:2.

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