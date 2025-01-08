«Спартак» ведёт у СКА со счётом 5:0 после второго периода, Галимов оформил дубль

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Спартаком». После второго периода счёт 5:0 в пользу красно-белых.

Тренерский штаб СКА заменил вратаря Павла Мойсевича после трёх пропущенных шайб от «Спартака». Замена произошла на 30-й минуте, после того как Иван Морозов сделал счёт 3:0 в пользу красно-белых. В игру вступил голкипер СКА Артемий Плешков. В составе «Спартака» дублем отметился нападающий Ансель Галимов.

Отметим, что первый матч между командами в текущем сезоне прошёл 25 октября. На домашней площадке «Спартака» волевую победу одержали хоккеисты СКА со счётом 5:2.