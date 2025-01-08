«Ак Барс» громит «Салават Юлаев» в «зелёном дерби» со счётом 5:0 после второго периода

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» в эти минуты проходит принципиальное дерби между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым». После второго периода счёт 5:0 в пользу казанцев.

Дублем и результативной передачей отметился нападающий «Ак Барса» Ник Петан. Ещё по голу в составе казанской команды забили Дмитрий Яшкин, Артём Галимов и Илья Сафонов. Отметим большое количество удалений во втором периоде. Защитник «Салавата Юлаева» Ярослав Цулыгин заработал большой и дисциплинарный до конца игры штрафы за игру высоко поднятой клюшкой. В середине второго периода Григорий Панин и Илья Сафонов получили обоюдные двойные штрафы за удар головой.