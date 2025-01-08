«Ак Барс» громит «Салават Юлаев» в «зелёном дерби» со счётом 5:0 после второго периода
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В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» в эти минуты проходит принципиальное дерби между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым». После второго периода счёт 5:0 в пользу казанцев.
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2025, среда. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
3-й период
5 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Яшкин (Галимов, Барабанов) – 16:37 (5x4) 2:0 Сафонов (Кошелев) – 31:23 (5x4) 3:0 Петан (Барабанов, Яшкин) – 33:38 (5x3) 4:0 Петан (Журавлёв, Князев) – 35:35 (5x5) 5:0 Галимов (Петан, Лямкин) – 37:37 (5x4) 5:1 Набиев (Уилсон) – 49:57 (5x4)
Дублем и результативной передачей отметился нападающий «Ак Барса» Ник Петан. Ещё по голу в составе казанской команды забили Дмитрий Яшкин, Артём Галимов и Илья Сафонов. Отметим большое количество удалений во втором периоде. Защитник «Салавата Юлаева» Ярослав Цулыгин заработал большой и дисциплинарный до конца игры штрафы за игру высоко поднятой клюшкой. В середине второго периода Григорий Панин и Илья Сафонов получили обоюдные двойные штрафы за удар головой.
Комментарии
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