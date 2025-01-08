Сафонов и Панин наказаны двойным малым штрафом за обоюдные удары головой

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» в эти минуты проходит принципиальное дерби между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым». После второго периода счёт 5:0 в пользу казанцев.

Второй период «Ак Барс» выиграл со счётом 4:0. Период изобиловал удалениями со стороны хоккеистов обеих команд. Интересный эпизод случился в середине игрового отрезка. Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов и защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин были удалены за обоюдные удары головой. Оба хоккеиста получили по двойному малому штрафу. Панин вдобавок получил малый штраф за удар в область головы и шеи, что и спровоцировало потасовку.

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