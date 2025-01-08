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Торпедо — Сибирь, результат матча 8 января, счет 2:0, КХЛ 2024-2025

Гол Атанасова принёс «Торпедо» победу в домашнем матче с «Сибирью»
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В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и «Сибирью». Победу одержали хозяева со счётом 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2025, среда. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Атанасов (Линч, Ларионов) – 34:45 (5x5)     2:0 Воронин (Орлов) – 59:53 (en)    

Долгое время команды не могли открыть счёт в матче. На 35-й минуте игры гол забил нападающий «Торпедо» Василий Атанасов, которому ассистировали Бобби Линч и Игорь Ларионов. Вторую шайбу в конце третьего периода в пустые ворота забросил Кирилл Воронин. Голкипер нижегородского клуба Иван Бочаров записал на свой счёт «сухой» матч.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Торпедо» одержало вторую победу подряд, а «Сибирь» уступила во втором матче кряду.

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