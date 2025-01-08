Дубль Галимова помог «Спартаку» разгромить СКА в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Спартаком». Встреча закончилась уверенной победой красно-белых со счётом 5:0.
Дублем в составе «Спартака» отметился нападающий Ансель Галимов. Ещё по голу за красно-белых забили Герман Рубцов, Иван Морозов и Николай Голдобин. Тренерский штаб СКА заменил вратаря Павла Мойсевича после трёх пропущенных шайб от «Спартака». Замена произошла на 30-й минуте, после того как Иван Морозов сделал счёт 3:0 в пользу красно-белых. В игру вступил голкипер СКА Артемий Плешков.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Отметим, что первый матч между командами в текущем сезоне прошёл 25 октября. На домашней площадке «Спартака» волевую победу одержали хоккеисты СКА со счётом 5:2.
- 8 января 2025
-
19:42
-
19:37
-
19:23
-
19:20
-
19:10
-
18:43
-
18:35
-
18:30
-
18:11
-
17:55
-
17:25
-
17:00
-
16:45
-
16:20
-
15:49
-
15:33
-
15:15
-
14:53
-
14:35
-
14:20
-
14:10
-
14:00
-
13:48
-
13:34
-
13:15
-
13:00
-
12:47
-
12:30
-
12:25
-
12:08
-
11:50
-
11:35
-
11:18
-
11:00
-
10:43