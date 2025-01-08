Дубль Галимова помог «Спартаку» разгромить СКА в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Спартаком». Встреча закончилась уверенной победой красно-белых со счётом 5:0.

Дублем в составе «Спартака» отметился нападающий Ансель Галимов. Ещё по голу за красно-белых забили Герман Рубцов, Иван Морозов и Николай Голдобин. Тренерский штаб СКА заменил вратаря Павла Мойсевича после трёх пропущенных шайб от «Спартака». Замена произошла на 30-й минуте, после того как Иван Морозов сделал счёт 3:0 в пользу красно-белых. В игру вступил голкипер СКА Артемий Плешков.

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Отметим, что первый матч между командами в текущем сезоне прошёл 25 октября. На домашней площадке «Спартака» волевую победу одержали хоккеисты СКА со счётом 5:2.