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Ак Барс — Салават Юлаев, результат матча 8 января, счет 5:1, КХЛ 2024-2025

«Ак Барс» уверенно обыграл «Салават Юлаев» в «зелёном дерби», дубль на счету Петана
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В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошло принципиальное дерби между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» в рамках регулярного матча Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу казанцев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2025, среда. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Яшкин (Галимов, Барабанов) – 16:37 (5x4)     2:0 Сафонов (Кошелев) – 31:23 (5x4)     3:0 Петан (Барабанов, Яшкин) – 33:38 (5x3)     4:0 Петан (Журавлёв, Князев) – 35:35 (5x5)     5:0 Галимов (Петан, Лямкин) – 37:37 (5x4)     5:1 Набиев (Уилсон) – 49:57 (5x4)    

Дублем и результативной передачей отметился нападающий «Ак Барса» Ник Петан. Ещё по голу в составе казанской команды забили Дмитрий Яшкин, Артём Галимов и Илья Сафонов. Отметим большое количество удалений во втором периоде. Защитник «Салавата Юлаева» Ярослав Цулыгин заработал большой и дисциплинарный до конца игры штрафы за игру высоко поднятой клюшкой. В середине второго периода Григорий Панин и Илья Сафонов получили обоюдные двойные штрафы за удар головой. На старте третьего периода голкипер «Салавата Юлаева» Александр Самонов был заменён на Семёна Вязового. Шайбу в составе уфимского клуба забросил Артём Набиев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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