«Ак Барс» уверенно обыграл «Салават Юлаев» в «зелёном дерби», дубль на счету Петана

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошло принципиальное дерби между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» в рамках регулярного матча Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу казанцев.

Дублем и результативной передачей отметился нападающий «Ак Барса» Ник Петан. Ещё по голу в составе казанской команды забили Дмитрий Яшкин, Артём Галимов и Илья Сафонов. Отметим большое количество удалений во втором периоде. Защитник «Салавата Юлаева» Ярослав Цулыгин заработал большой и дисциплинарный до конца игры штрафы за игру высоко поднятой клюшкой. В середине второго периода Григорий Панин и Илья Сафонов получили обоюдные двойные штрафы за удар головой. На старте третьего периода голкипер «Салавата Юлаева» Александр Самонов был заменён на Семёна Вязового. Шайбу в составе уфимского клуба забросил Артём Набиев.

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