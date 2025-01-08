«Авангард» отыгрался с 0:3 и одержал победу над «Северсталью» в результативном матче

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Северсталью» и «Авангардом». Победу в результативной встрече одержали гости со счётом 6:5 по буллитам.
Дублем и результативной передачей в составе «Северстали» отметился нападающий Кирилл Пилипенко. Ещё по голу в составе череповецкого клуба забили Алексей Кручинин, Данил Аймурзин и Николай Чебыкин. В начале второго периода «Авангард» уступал со счётом 0:3.
«Авангард» ответил дублем Никиты Холодилина, забросившего две шайбы в течение минуты в середине второго периода. Ещё по голу в составе омского клуба забили Рид Буше и Семён Чистяков. За полторы минуты до конца третьего периода Наиль Якупов сравнял счёт в матче и перевёл игру в овертайм. В дополнительное время команды не смогли забить гол, а в серии буллитов победу одержал «Авангард» благодаря решающему броску Холодилина.
- 8 января 2025
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