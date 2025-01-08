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Северсталь — Авангард, результат матча 8 января, счет 5:6, КХЛ 2024-2025

«Авангард» отыгрался с 0:3 и одержал победу над «Северсталью» в результативном матче
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В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Северсталью» и «Авангардом». Победу в результативной встрече одержали гости со счётом 6:5 по буллитам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2025, среда. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
5 : 6
Б
Авангард
Омск
1:0 Аймурзин (Пилипенко) – 07:52 (5x5)     2:0 Alexei Kruchinin (Иванцов, Ильин) – 11:20 (5x5)     3:0 Пилипенко (Абросимов) – 22:54 (5x5)     3:1 Холодилин (Мартынов, Каблуков) – 24:24 (5x5)     3:2 Холодилин (Каблуков, Мартынов) – 25:27 (5x5)     4:2 Пилипенко (Чебыкин, Давыдов) – 37:45 (5x5)     4:3 Буше (Чистяков, Окулов) – 42:58 (5x5)     5:3 Чебыкин (Муханов, Калдис) – 48:51 (5x5)     5:4 Чистяков (Якупов, Меркли) – 55:40 (5x4)     5:5 Якупов (Прохоркин) – 58:24 (5x5)     5:6 Холодилин – 65:00    

Дублем и результативной передачей в составе «Северстали» отметился нападающий Кирилл Пилипенко. Ещё по голу в составе череповецкого клуба забили Алексей Кручинин, Данил Аймурзин и Николай Чебыкин. В начале второго периода «Авангард» уступал со счётом 0:3.

«Авангард» ответил дублем Никиты Холодилина, забросившего две шайбы в течение минуты в середине второго периода. Ещё по голу в составе омского клуба забили Рид Буше и Семён Чистяков. За полторы минуты до конца третьего периода Наиль Якупов сравнял счёт в матче и перевёл игру в овертайм. В дополнительное время команды не смогли забить гол, а в серии буллитов победу одержал «Авангард» благодаря решающему броску Холодилина.

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