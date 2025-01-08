Роман Ротенберг потерпел крупнейшее поражение в своей тренерской карьере в регулярке КХЛ
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг потерпел крупнейшее в карьере поражение в рамках регулярных чемпионатов Континентальной хоккейной лиги. Петербургский клуб на домашней площадке уступил «Спартаку» со счётом 0:5.
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2025, среда. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 5
Спартак
Москва
0:1 Рубцов (Ефремов, Пашин) – 19:27 (5x5) 0:2 Галимов (Пашин) – 24:28 (5x5) 0:3 Морозов (Ружичка) – 29:08 (5x5) 0:4 Галимов (Пашин, Ефремов) – 32:21 (5x5) 0:5 Голдобин (Локтионов, Мальцев) – 33:53 (5x5)
Ранее петербургский клуб под руководством Ротенберга проигрывал максимум в четыре шайбы — «Салавату Юлаеву» (1:5) и «Авангарду» (5:9).
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2023, пятница. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Дроздов (Мухамадуллин, Шмелёв) – 13:34 (5x4) 2:0 Шмелёв (Кадейкин) – 23:50 (5x5) 3:0 Науменков (Коледов, Хмелевски) – 27:10 (5x5) 3:1 Педан (Глотов) – 54:16 (5x5) 4:1 Алалыкин (Хмелевски) – 56:03 (en) 5:1 Кулёмин – 59:12 (en)
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2024, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
9 : 5
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Грицюк (Никишин, Хайруллин) – 02:13 (5x4) 1:1 Игумнов (Телегин, Николишин) – 10:31 (5x5) 2:1 Мартынов (Шарипзянов, Пьянов) – 17:41 (5x5) 3:1 Юрчо – 20:59 (5x5) 3:2 Хайруллин (Глотов, Никишин) – 36:52 (5x5) 3:3 Глотов (Хайруллин) – 38:56 (4x4) 4:3 Буше (Ткачёв, Чмыхов) – 43:44 (5x5) 5:3 Буше (Шарипзянов, Пьянов) – 50:11 (5x4) 6:3 Игумнов (Чмыхов, Ткачёв) – 51:14 (5x5) 7:3 Николишин – 53:09 (en) 7:4 Дедунов (Грицюк, Рендулич) – 54:45 (6x5) 7:5 Фальковский – 57:10 (5x5) 8:5 Буше (Шарипзянов, Ткачёв) – 59:11 (5x4) 9:5 Верба – 59:47 (en)
СКА под руководством Ротенберга уже уступал «Спартаку» с разницей в пять шайб. Этот матч состоялся в рамках плей-офф сезона-2021/2022. Тогда в первом матче серии полуфинала Западной конференции СКА уступил «Спартаку» со счётом 1:6. Примечательно, что в том матче гол на последней секунде матча в пустые ворота забил нынешний капитан СКА Александр Никишин.
КХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 1-й матч
18 марта 2022, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 6
Спартак
Москва
0:1 Савиков – 05:17 (5x5) 0:2 Дроздов – 16:20 (4x5) 0:3 Локтионов (Дроздов, Петтерссон) – 19:12 (5x5) 1:3 Фальковский (Бурдасов, Кузьменко) – 27:26 (5x5) 1:4 Хохлачёв (Цыплаков) – 28:06 (6x5) 1:5 Широков (Хохлачёв) – 57:26 (en) 1:6 Никишин – 59:59 (en)
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