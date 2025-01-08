Роман Ротенберг потерпел крупнейшее поражение в своей тренерской карьере в регулярке КХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг потерпел крупнейшее в карьере поражение в рамках регулярных чемпионатов Континентальной хоккейной лиги. Петербургский клуб на домашней площадке уступил «Спартаку» со счётом 0:5.

Ранее петербургский клуб под руководством Ротенберга проигрывал максимум в четыре шайбы — «Салавату Юлаеву» (1:5) и «Авангарду» (5:9).

СКА под руководством Ротенберга уже уступал «Спартаку» с разницей в пять шайб. Этот матч состоялся в рамках плей-офф сезона-2021/2022. Тогда в первом матче серии полуфинала Западной конференции СКА уступил «Спартаку» со счётом 1:6. Примечательно, что в том матче гол на последней секунде матча в пустые ворота забил нынешний капитан СКА Александр Никишин.