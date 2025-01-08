Козлов — о поражении «Салавата» с «Ак Барсом»: бесхарактерная игра. Жестокий урок для нас

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал крупное поражение в матче с принципиальным соперником «Ак Барсом» (1:5).

«Это жестокий урок для нас. Не полезный, но жестокий урок. Недисциплинированный второй период, который, по сути, и решил исход матча. Бесхарактерная игра. Дисциплинарные меры? Разберёмся внутри команды. У ребят тоже есть чувство достоинства, и они его показали. Но этого было недостаточно.

Где-то эмоции, где-то не хватило хладнокровия. Где-то молодые, высоко поднятая клюшка… Детские ошибки. Мы видим, над чем нам нужно работать и что нам нужно улучшить.

Нужно играть агрессивно, лезть на ворота, на пятак. Получать шишки. Сейчас многие показывают не лучшие матчи, не только Хмелевски. Есть над чем подумать, особенно после сегодняшнего матча. Суета, нервы… Это «зелёное дерби». Опытные ребята должны помогать молодым», – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.