Козлов о финансовых проблемах «Салавата»: последнее, о чём нужно думать в «зелёном дерби»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов заявил, что финансовые проблемы не могут быть оправданием безвольного поражения в матче с принципиальным соперником «Ак Барсом» (1:5).

«В «зелёном дерби» никого не должны волновать финансовые проблемы. Ребята должны выходить играть, понимать значимость этого матча. В сегодняшней игре последнее, о чём нужно думать, – это финансовые вопросы.

Была игра уровня плей-офф, а мы допускали детские ошибки, и они привели к тому, что мы проиграли. Кто постарше, должен помогать, объяснять, а молодые должны как можно быстрее вырасти. И понимать цену своим действиям», – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.