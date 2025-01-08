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Козлов о финансовых проблемах «Салавата»: последнее, о чём нужно думать в «зелёном дерби»

Козлов о финансовых проблемах «Салавата»: последнее, о чём нужно думать в «зелёном дерби»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов заявил, что финансовые проблемы не могут быть оправданием безвольного поражения в матче с принципиальным соперником «Ак Барсом» (1:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2025, среда. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Яшкин (Галимов, Барабанов) – 16:37 (5x4)     2:0 Сафонов (Кошелев) – 31:23 (5x4)     3:0 Петан (Барабанов, Яшкин) – 33:38 (5x3)     4:0 Петан (Журавлёв, Князев) – 35:35 (5x5)     5:0 Галимов (Петан, Лямкин) – 37:37 (5x4)     5:1 Набиев (Уилсон) – 49:57 (5x4)    

«В «зелёном дерби» никого не должны волновать финансовые проблемы. Ребята должны выходить играть, понимать значимость этого матча. В сегодняшней игре последнее, о чём нужно думать, – это финансовые вопросы.

Была игра уровня плей-офф, а мы допускали детские ошибки, и они привели к тому, что мы проиграли. Кто постарше, должен помогать, объяснять, а молодые должны как можно быстрее вырасти. И понимать цену своим действиям», – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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