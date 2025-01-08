Гатиятулин — о победе в дерби: важно было донести до ребят не ввязываться в игру соперника

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в «зелёном дерби» с «Салаватом Юлаевым» (5:1).

«Удачное «зелёное дерби» для нас. Яркий матч. Таким и должно быть дерби. Многое решал настрой, характер, самоотдача. Всё это присутствовало. Ребята здорово сыграли в большинстве, в меньшинстве, продолжали играть и атаковать до самой сирены. Спасибо болельщикам за поддержку. Постоянно говорим с ребятами об игре на дистанции. Нужно играть в свою игру, не подстраиваться под соперника. Нам не хватало реализации моментов.

Во втором периоде был момент эмоциональный, важно было донести до ребят, чтобы не ввязывались в эту игру, которую предлагал соперник. При этом показать характер. Работало большинство, показали, в чём мы лучше соперника.

Артемий Князев? На каждый конкретный матч выходит оптимальный состав. Сегодня он такой, завтра может быть другим. Илья Сафонов поехал с доктором на обследование. По вратарской линии проводили анализ и прошлого сезона, и этого и по плану изначально думали выставлять на игру Амира Мифтахова», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.