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Гатиятулин — о победе в дерби: важно было донести до ребят не ввязываться в игру соперника

Гатиятулин — о победе в дерби: важно было донести до ребят не ввязываться в игру соперника
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в «зелёном дерби» с «Салаватом Юлаевым» (5:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2025, среда. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Яшкин (Галимов, Барабанов) – 16:37 (5x4)     2:0 Сафонов (Кошелев) – 31:23 (5x4)     3:0 Петан (Барабанов, Яшкин) – 33:38 (5x3)     4:0 Петан (Журавлёв, Князев) – 35:35 (5x5)     5:0 Галимов (Петан, Лямкин) – 37:37 (5x4)     5:1 Набиев (Уилсон) – 49:57 (5x4)    

«Удачное «зелёное дерби» для нас. Яркий матч. Таким и должно быть дерби. Многое решал настрой, характер, самоотдача. Всё это присутствовало. Ребята здорово сыграли в большинстве, в меньшинстве, продолжали играть и атаковать до самой сирены. Спасибо болельщикам за поддержку. Постоянно говорим с ребятами об игре на дистанции. Нужно играть в свою игру, не подстраиваться под соперника. Нам не хватало реализации моментов.

Во втором периоде был момент эмоциональный, важно было донести до ребят, чтобы не ввязывались в эту игру, которую предлагал соперник. При этом показать характер. Работало большинство, показали, в чём мы лучше соперника.

Артемий Князев? На каждый конкретный матч выходит оптимальный состав. Сегодня он такой, завтра может быть другим. Илья Сафонов поехал с доктором на обследование. По вратарской линии проводили анализ и прошлого сезона, и этого и по плану изначально думали выставлять на игру Амира Мифтахова», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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