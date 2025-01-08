Семёнов — о провокациях «Салавата Юлаева»: отвечать нужно заброшенными шайбами

Нападающий «Ак Барса» Кирилл Семёнов после победы своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым» (5:1) поделился мнением о жёстком стиле игры соперника.

«Эмоции, разумеется, положительные. Здорово сыграли и победили, болельщиков наконец-то порадовали своей игрой. Легко было по счёту? Я бы не сказал на самом деле, что сегодня нам было легко. Здорово, что реализовали большинство, но Уфа играла и билась до самого конца. Поэтому расслабляться нельзя было, хорошо, что мы играли и придерживались своего хоккея, на провокации не велись.

Ответ на провокации? Нужно прежде всего наказывать соперника заброшенными шайбами. А потом уже, если есть какие-то моменты кость в кость, тоже не проигрывать, не дать слабину. Эмоциональная подоплёка? Ничего такого не было в плане жёстких разговоров, всё-таки хоть и дерби, но матч регулярного чемпионата. Мы готовимся к каждому матчу, так как в прошлом матче сыграли не очень здорово, очень хотелось реабилитироваться. Впереди ещё один домашний матч, против «Барыса». Будем к нему готовиться», – сказал Семёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

По итогам встречи у «Салавата Юлаева» 39 минут штрафа, у «Ак Барса» 24.