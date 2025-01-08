Алексей Жамнов оценил разгромную победу «Спартака» над СКА

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов оценил разгромную победу над СКА (5:0) в Санкт-Петербурге.

— Ребята молодцы, первая игра в этом сезоне, которую мы сыграли полностью, от первой до последней секунды, и была команда. Это здорово, это радует.

— Появление Загидуллина – это дали отдохнуть Николаеву?

— Конечно. Он здорово сыграл. И с «Северсталью» он вошёл здорово, держал нас в матче, дал шанс спасти его, но не получилось. И сегодня сыграл здорово, это командный вид спорта, все молодцы.

— Как часто после второго периода вам приходилось говорить игрокам, что ещё ничего не ясно, несмотря на счёт, учитывая, как СКА обычно прибавляет в третьем периоде?

— Я больше знаю, как мы можем расслабиться, а не как СКА прибавляет. Радует, что сыграли от первой до последней минуты. Надеюсь, так будет и в дальнейшем, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.