Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Алексей Жамнов оценил разгромную победу «Спартака» над СКА

Алексей Жамнов оценил разгромную победу «Спартака» над СКА
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов оценил разгромную победу над СКА (5:0) в Санкт-Петербурге.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2025, среда. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 5
Спартак
Москва
0:1 Рубцов (Ефремов, Пашин) – 19:27 (5x5)     0:2 Галимов (Пашин) – 24:28 (5x5)     0:3 Морозов (Ружичка) – 29:08 (5x5)     0:4 Галимов (Пашин, Ефремов) – 32:21 (5x5)     0:5 Голдобин (Локтионов, Мальцев) – 33:53 (5x5)    

— Ребята молодцы, первая игра в этом сезоне, которую мы сыграли полностью, от первой до последней секунды, и была команда. Это здорово, это радует.

— Появление Загидуллина – это дали отдохнуть Николаеву?
— Конечно. Он здорово сыграл. И с «Северсталью» он вошёл здорово, держал нас в матче, дал шанс спасти его, но не получилось. И сегодня сыграл здорово, это командный вид спорта, все молодцы.

— Как часто после второго периода вам приходилось говорить игрокам, что ещё ничего не ясно, несмотря на счёт, учитывая, как СКА обычно прибавляет в третьем периоде?
— Я больше знаю, как мы можем расслабиться, а не как СКА прибавляет. Радует, что сыграли от первой до последней минуты. Надеюсь, так будет и в дальнейшем, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Материалы по теме
Видео
Дубль Галимова помог «Спартаку» разгромить СКА в Санкт-Петербурге
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android