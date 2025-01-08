«Авторитет и в раздевалке, и среди тренеров». Жамнов — о дебюте Миронова на лавке

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов оценил дебют защитника Андрея Миронова на тренерской лавке красно-белых и объяснил это решение большим авторитетом игрока обороны.

— Почему решили заявить Миронова на лавку? Может ли из него получиться тренер в будущем?

— Он ещё играть не закончил! Просто чтобы был с командой. Видно, что он переживает, у парня авторитет и в раздевалке, и у тренеров. Он подбадривал ребят, это дало свои плоды. Дебют играющего тренера удался, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В последний раз игрок обороны принимал участие в матче с «Локомотивом» (0:2) 12 ноября. В 25 матчах текущего чемпионата Миронов забросил шесть шайб и отдал 12 результативных передач, набрав 18 очков.