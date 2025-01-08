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«Авторитет и в раздевалке, и среди тренеров». Жамнов — о дебюте Миронова на лавке

«Авторитет и в раздевалке, и среди тренеров». Жамнов — о дебюте Миронова на лавке
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов оценил дебют защитника Андрея Миронова на тренерской лавке красно-белых и объяснил это решение большим авторитетом игрока обороны.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2025, среда. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 5
Спартак
Москва
0:1 Рубцов (Ефремов, Пашин) – 19:27 (5x5)     0:2 Галимов (Пашин) – 24:28 (5x5)     0:3 Морозов (Ружичка) – 29:08 (5x5)     0:4 Галимов (Пашин, Ефремов) – 32:21 (5x5)     0:5 Голдобин (Локтионов, Мальцев) – 33:53 (5x5)    

— Почему решили заявить Миронова на лавку? Может ли из него получиться тренер в будущем?
— Он ещё играть не закончил! Просто чтобы был с командой. Видно, что он переживает, у парня авторитет и в раздевалке, и у тренеров. Он подбадривал ребят, это дало свои плоды. Дебют играющего тренера удался, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В последний раз игрок обороны принимал участие в матче с «Локомотивом» (0:2) 12 ноября. В 25 матчах текущего чемпионата Миронов забросил шесть шайб и отдал 12 результативных передач, набрав 18 очков.

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