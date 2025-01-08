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Жамнов — о 5:0: в таких играх каждый гол на вес золота, со СКА вообще расслабляться нельзя

Жамнов — о 5:0: в таких играх каждый гол на вес золота, со СКА вообще расслабляться нельзя
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что в матчах со СКА нельзя расслабляться даже при крупном преимуществе в счёте.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2025, среда. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 5
Спартак
Москва
0:1 Рубцов (Ефремов, Пашин) – 19:27 (5x5)     0:2 Галимов (Пашин) – 24:28 (5x5)     0:3 Морозов (Ружичка) – 29:08 (5x5)     0:4 Галимов (Пашин, Ефремов) – 32:21 (5x5)     0:5 Голдобин (Локтионов, Мальцев) – 33:53 (5x5)    

— Первая шайба – ключевой момент?
— Не знаю. Скажу так, было видно, что у нас получаются контратаки, просто не хватало завершения. Поймали СКА на ошибке, реализовали. Гол в раздевалку всегда даёт положительные эмоции.

— Чем объясните, что во втором периоде так всё полетело?
— Не знаю, у ребят надо спросить. В завершении стали более концентрированно относиться к моментам. В таких матчах каждый гол на вес золота. Не смотрите, что счёт 5:0, игра тяжёлая, со СКА вообще расслабляться нельзя. Дай им шанс, они почувствуют и перехватят инициативу. А у нас вратарь подтащил моменты, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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