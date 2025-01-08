Жамнов — о 5:0: в таких играх каждый гол на вес золота, со СКА вообще расслабляться нельзя

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что в матчах со СКА нельзя расслабляться даже при крупном преимуществе в счёте.

— Первая шайба – ключевой момент?

— Не знаю. Скажу так, было видно, что у нас получаются контратаки, просто не хватало завершения. Поймали СКА на ошибке, реализовали. Гол в раздевалку всегда даёт положительные эмоции.

— Чем объясните, что во втором периоде так всё полетело?

— Не знаю, у ребят надо спросить. В завершении стали более концентрированно относиться к моментам. В таких матчах каждый гол на вес золота. Не смотрите, что счёт 5:0, игра тяжёлая, со СКА вообще расслабляться нельзя. Дай им шанс, они почувствуют и перехватят инициативу. А у нас вратарь подтащил моменты, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.