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«В НХЛ болельщики не так поддерживают, как здесь». Жамнов — о «СКА Арене»

«В НХЛ болельщики не так поддерживают, как здесь». Жамнов — о «СКА Арене»
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов отметил поддержку болельщиков СКА на «СКА Арене» в матче с петербургским клубом (5:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2025, среда. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 5
Спартак
Москва
0:1 Рубцов (Ефремов, Пашин) – 19:27 (5x5)     0:2 Галимов (Пашин) – 24:28 (5x5)     0:3 Морозов (Ружичка, Порядин) – 29:08 (5x5)     0:4 Галимов (Пашин) – 32:21 (5x5)     0:5 Голдобин (Локтионов) – 33:53 (5x5)    

— Вы установили рекорд – самая крупная победа гостей на «СКА Арене».
— Буду знать! Хорошее настроение, что выиграли, для нас это первая победа в этом году. Приятно играть на такой арене, столько болельщиков, приятная атмосфера.

— Энхаэловскую молодость вспомнили на такой арене?
— Это да. Единственное, там болельщики не так кричат и поддерживают команду, как здесь.

— Можете сравнить эту арену с аренами НХЛ?
— Наверное, чем-то похожа на «Монреаль».

— Был ли разговор с командой после поражения в Череповце?
— Серьёзного разговора не было, просто поговорили. Сами виноваты в поражении, прозевали первые 20 минут, только к концу второго стали просыпаться, когда перестали удаляться. Что вспоминать ту игру… Поговорили, ребята всё прекрасно понимают. У нас идёт подготовка к плей-офф, нам главное сейчас научиться играть правильно все 60 минут, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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