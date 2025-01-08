«В НХЛ болельщики не так поддерживают, как здесь». Жамнов — о «СКА Арене»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов отметил поддержку болельщиков СКА на «СКА Арене» в матче с петербургским клубом (5:0).

— Вы установили рекорд – самая крупная победа гостей на «СКА Арене».

— Буду знать! Хорошее настроение, что выиграли, для нас это первая победа в этом году. Приятно играть на такой арене, столько болельщиков, приятная атмосфера.

— Энхаэловскую молодость вспомнили на такой арене?

— Это да. Единственное, там болельщики не так кричат и поддерживают команду, как здесь.

— Можете сравнить эту арену с аренами НХЛ?

— Наверное, чем-то похожа на «Монреаль».

— Был ли разговор с командой после поражения в Череповце?

— Серьёзного разговора не было, просто поговорили. Сами виноваты в поражении, прозевали первые 20 минут, только к концу второго стали просыпаться, когда перестали удаляться. Что вспоминать ту игру… Поговорили, ребята всё прекрасно понимают. У нас идёт подготовка к плей-офф, нам главное сейчас научиться играть правильно все 60 минут, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.