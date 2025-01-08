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Роман Ротенберг — о 0:5 со «Спартаком»: худший матч СКА в 2025 году

Роман Ротенберг — о 0:5 со «Спартаком»: худший матч СКА в 2025 году
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итоги разгромного поражения в домашнем матче со «Спартаком» (0:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2025, среда. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 5
Спартак
Москва
0:1 Рубцов (Ефремов, Пашин) – 19:27 (5x5)     0:2 Галимов (Пашин) – 24:28 (5x5)     0:3 Морозов (Ружичка, Порядин) – 29:08 (5x5)     0:4 Галимов (Пашин) – 32:21 (5x5)     0:5 Голдобин (Локтионов) – 33:53 (5x5)    

— Полные трибуны на каждой игре, мы это ценим. Не смогли показать результат, который были обязаны. Вначале соперник был более настроен, хотя мы говорили, что приедет раненый зверь, который будет биться с первых смен. У нас были хорошие моменты в первом периоде, пропущенная шайба – недоработка наших игроков, ошибки. Больше расстраивает, что мы сегодня не забили.

Ошибки разберём, это поражение в Москву не повезём. Будем стремиться играть по-другому. Худший матч 2025 года. Каждый сделает выводы, посмотрит в зеркало и в следующей игре покажет другую самоотдачу.

Оправданий не ищем, мы всегда обязаны всё улучшать, всё через работу. У нас есть травмированные, мы их готовим. Несколько ребят заболели, ОРВИ. Это влияет, но мы обязаны побеждать в любом состоянии. Будем к этому стремиться.

— Столько контратак пропустили во втором периоде, в чём причина?
— Индивидуальные ошибки. По физике всё в порядке, не было эмоциональной энергии у команды. И соперник сильный, играл в накат, агрессивно. Загидулин и в «Магнитке» против нас здорово играл, сильный вратарь. Надо поблагодарить соперника за такой вызов и урок, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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