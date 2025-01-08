Роман Ротенберг — о 0:5 со «Спартаком»: худший матч СКА в 2025 году

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итоги разгромного поражения в домашнем матче со «Спартаком» (0:5).

— Полные трибуны на каждой игре, мы это ценим. Не смогли показать результат, который были обязаны. Вначале соперник был более настроен, хотя мы говорили, что приедет раненый зверь, который будет биться с первых смен. У нас были хорошие моменты в первом периоде, пропущенная шайба – недоработка наших игроков, ошибки. Больше расстраивает, что мы сегодня не забили.

Ошибки разберём, это поражение в Москву не повезём. Будем стремиться играть по-другому. Худший матч 2025 года. Каждый сделает выводы, посмотрит в зеркало и в следующей игре покажет другую самоотдачу.

Оправданий не ищем, мы всегда обязаны всё улучшать, всё через работу. У нас есть травмированные, мы их готовим. Несколько ребят заболели, ОРВИ. Это влияет, но мы обязаны побеждать в любом состоянии. Будем к этому стремиться.

— Столько контратак пропустили во втором периоде, в чём причина?

— Индивидуальные ошибки. По физике всё в порядке, не было эмоциональной энергии у команды. И соперник сильный, играл в накат, агрессивно. Загидулин и в «Магнитке» против нас здорово играл, сильный вратарь. Надо поблагодарить соперника за такой вызов и урок, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.