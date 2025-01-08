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Ансель Галимов оценил 50-е очко в составе «Спартака»

Ансель Галимов оценил 50-е очко в составе «Спартака»
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Нападающий «Спартака» Ансель Галимов отметился дублем в победном матче со СКА и набрал своё 50-е очко в составе красно-белых.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2025, среда. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 5
Спартак
Москва
0:1 Рубцов (Ефремов, Пашин) – 19:27 (5x5)     0:2 Галимов (Пашин) – 24:28 (5x5)     0:3 Морозов (Ружичка, Порядин) – 29:08 (5x5)     0:4 Галимов (Пашин) – 32:21 (5x5)     0:5 Голдобин (Локтионов) – 33:53 (5x5)    

— Сегодня вы набрали 50-е очко за «Спартак». Насколько важна эта отметка для вас?
— Каждое очко важно. Каждое набранное очко помню. Спасибо партнёрам, которые помогли мне эти очки набрать.

— Это был ваш первый матч после травмы. Как оцените его для себя?
— Функционально был готов хорошо. Важнее было попасть в игровой ритм — все куда-то бегут, делают что-то. Спасибо партнёрам — помогли мне и физически, и эмоционально, — сказал Галимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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