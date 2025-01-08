Ансель Галимов оценил 50-е очко в составе «Спартака»

Нападающий «Спартака» Ансель Галимов отметился дублем в победном матче со СКА и набрал своё 50-е очко в составе красно-белых.

— Сегодня вы набрали 50-е очко за «Спартак». Насколько важна эта отметка для вас?

— Каждое очко важно. Каждое набранное очко помню. Спасибо партнёрам, которые помогли мне эти очки набрать.

— Это был ваш первый матч после травмы. Как оцените его для себя?

— Функционально был готов хорошо. Важнее было попасть в игровой ритм — все куда-то бегут, делают что-то. Спасибо партнёрам — помогли мне и физически, и эмоционально, — сказал Галимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.