Ан. Галимов — об ошибке Деанджело: к успеху шёл, не получилось, не фартануло

Нападающий «Спартака» Ансель Галимов оценил первый гол в ворота СКА (5:0), в котором защитник петербургского клуба Тони Деанджело потерял шайбу в своей зоне, после чего хоккеисты красно-белых разыграли великолепную комбинацию.

— Такое давление, как в первом голе, как-то отрабатывается на тренировках?

— Там Деанджело начал пытаться обыгрывать. Что тут сказать — к успеху шёл, не получилось, не фартануло. Я вроде доработал до конца, отыграл. Там уже ребята разобрались, — сказал Галимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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