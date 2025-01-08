Ан. Галимов — об ошибке Деанджело: к успеху шёл, не получилось, не фартануло
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Нападающий «Спартака» Ансель Галимов оценил первый гол в ворота СКА (5:0), в котором защитник петербургского клуба Тони Деанджело потерял шайбу в своей зоне, после чего хоккеисты красно-белых разыграли великолепную комбинацию.
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2025, среда. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 5
Спартак
Москва
0:1 Рубцов (Ефремов, Пашин) – 19:27 (5x5) 0:2 Галимов (Пашин) – 24:28 (5x5) 0:3 Морозов (Ружичка, Порядин) – 29:08 (5x5) 0:4 Галимов (Пашин) – 32:21 (5x5) 0:5 Голдобин (Локтионов) – 33:53 (5x5)
— Такое давление, как в первом голе, как-то отрабатывается на тренировках?
— Там Деанджело начал пытаться обыгрывать. Что тут сказать — к успеху шёл, не получилось, не фартануло. Я вроде доработал до конца, отыграл. Там уже ребята разобрались, — сказал Галимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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