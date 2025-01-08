Ротенберг — о фразе о фашистах: если задел кого-то, извиняюсь. У меня дедушка тоже воевал
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг извинился за сравнение журналистов с фашистами на прошлой пресс-конференции.
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2025, среда. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 5
Спартак
Москва
0:1 Рубцов (Ефремов, Пашин) – 19:27 (5x5) 0:2 Галимов (Пашин) – 24:28 (5x5) 0:3 Морозов (Ружичка, Порядин) – 29:08 (5x5) 0:4 Галимов (Пашин) – 32:21 (5x5) 0:5 Голдобин (Локтионов) – 33:53 (5x5)
— Полагал, что вы начнёте пресс-конференцию с извинений перед журналистами за сравнение с фашистами.
— Мы обсуждали только моё желание, чтобы журналисты в лицо задавали вопросы. Я просил журналистов не в ночи писать материалы о СКА, а днём, чтобы мы могли всё обсуждать. Если я кого-то задел, извиняюсь. У меня тоже дедушка воевал. Но я сказал «образно говоря», никого не обвинял. Слава богу, у нас богатый язык, можно никого не задевая. Хотел бы подарить всем журналистам будильники, чтобы мы ночью не читали статьи, а днём обсуждали всё в глаза, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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