Ротенберг — о фразе о фашистах: если задел кого-то, извиняюсь. У меня дедушка тоже воевал

Главный тренер СКА Роман Ротенберг извинился за сравнение журналистов с фашистами на прошлой пресс-конференции.

— Полагал, что вы начнёте пресс-конференцию с извинений перед журналистами за сравнение с фашистами.

— Мы обсуждали только моё желание, чтобы журналисты в лицо задавали вопросы. Я просил журналистов не в ночи писать материалы о СКА, а днём, чтобы мы могли всё обсуждать. Если я кого-то задел, извиняюсь. У меня тоже дедушка воевал. Но я сказал «образно говоря», никого не обвинял. Слава богу, у нас богатый язык, можно никого не задевая. Хотел бы подарить всем журналистам будильники, чтобы мы ночью не читали статьи, а днём обсуждали всё в глаза, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.