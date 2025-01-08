Р. Ротенберг: СКА можно надломить, но невозможно сломать. Будем сильнее и злее

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что разгромное поражение от «Спартака» (0:5) не сломит хоккеистов петербургского клуба, а лишь сделает сильнее.
— Шайба в раздевалку стала надломом?
— Нас можно надломить, но нас невозможно сломать. У нас опытные игроки, они много раз были в таких ситуациях. Хочу отметить наших молодых бойцов – Короткий, Кузьмин. Они всю игру показывали стабильное движение, Матвей мог забить в концовке, попал в штангу.
У нас команда с характером, надо просто выполнять свою работу. В прошлых матчах выполняли, сегодня не хватило концентрации. А если мы играем по заданию, то мы не пропускаем и забиваем больше всех. Будем сильнее и злее в следующих матчах, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 8 января 2025
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