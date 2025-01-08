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Р. Ротенберг: СКА можно надломить, но невозможно сломать. Будем сильнее и злее

Р. Ротенберг: СКА можно надломить, но невозможно сломать. Будем сильнее и злее
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что разгромное поражение от «Спартака» (0:5) не сломит хоккеистов петербургского клуба, а лишь сделает сильнее.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2025, среда. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 5
Спартак
Москва
0:1 Рубцов (Ефремов, Пашин) – 19:27 (5x5)     0:2 Галимов (Пашин) – 24:28 (5x5)     0:3 Морозов (Ружичка, Порядин) – 29:08 (5x5)     0:4 Галимов (Пашин) – 32:21 (5x5)     0:5 Голдобин (Локтионов) – 33:53 (5x5)    

— Шайба в раздевалку стала надломом?
— Нас можно надломить, но нас невозможно сломать. У нас опытные игроки, они много раз были в таких ситуациях. Хочу отметить наших молодых бойцов – Короткий, Кузьмин. Они всю игру показывали стабильное движение, Матвей мог забить в концовке, попал в штангу.

У нас команда с характером, надо просто выполнять свою работу. В прошлых матчах выполняли, сегодня не хватило концентрации. А если мы играем по заданию, то мы не пропускаем и забиваем больше всех. Будем сильнее и злее в следующих матчах, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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