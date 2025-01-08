Р. Ротенберг: давайте не будем обсуждать вратарей СКА. Мы сегодня забили ноль голов!

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что не винит вратарей в разгромном поражении от «Спартака» (0:5).

— Плешков не играл с октября, насколько опасливо было его выпускать? И не пересмотрите ли своё отношение к вратарям, если он здесь не играет, чтобы хотя бы играл в ВХЛ?

— Здесь не так всё просто. Есть травмы, заболевания. Давайте не будем обсуждать вратарей, у нас с ними всё в порядке. Мы сегодня забили ноль голов! Встряхнули команду, 9 из 10 раз это работает, сегодня не сработало. Расстраивает, что не забили.

— Почему не стали снимать вратаря в третьем периоде?

— Чуйка тренера обычно чувствует, что мы можем сравнять, забить. Так было с ЦСКА, я чувствовал, что мы можем и пять, и шесть забить. В этой игре надо было сначала забить пару шайб. А так как мы не реализовали моменты, то не было смысла. В прошлом сезоне мы снимали вратаря в Балашихе во втором периоде, и тогда сравняли счёт. Это чуйка. Сегодня соперник здорово сыграл в обороне, агрессивно, не давал пространства. И вратарь здорово сыграл. Надо искать ключи к вратарю и обороне соперника, гнуть свою линию все 60 минут. И важна реализация, нам не хватило эмоций, чтобы сегодня забить голы.

— Нет ли опасений за вратарскую позицию перед плей-офф?

— Желание есть. Задача была встряхнуть команду, 9 раз из 10 у нас это получается. Хотим, чтобы все наши игроки играли лучше. Что касается вратарей, у нас сильные вратари, они в каждом матче дают нам шанс выиграть. Вопрос не во вратарях, а в том, почему мы забили ноль голов, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.