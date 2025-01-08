Ротенберг: все игроки СКА должны направлять эмоции только на победу, Деанджело в том числе

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что лишние эмоции игроков петербургского клуба мешают концентрации на игре.

— СКА бросал больше «Спартака», есть ли какой-то фарт, что соперник забросил пять?

— Удачу надо заслужить, и нельзя её отпускать. Я не смотрю на количество бросков, только на качество и создание голевых моментов. К этому идёт современный хоккей. Можно набрасывать со всех позиций, количество бросков будет запредельным, но любой бросок может вылиться в контратаку. Нужна умная игра, хоккейный интеллект, нужно дорожить моментами, особенно в начале игры.

Сегодня мы не переработали соперника. Начали хорошо, у нас были хорошие моменты. Реализуй их, была бы совсем другая игра. Надо дальше работать и более ответственно относиться к моментам.

— Можно ли назвать «Спартак» самым неудобным соперником для СКА?

— Для нас самое важное выиграть борьбу с самим собой. Сильный соперник, но, если разобрать первые две шайбы, это индивидуальные ошибки игроков. Главное – делать правильные выводы и не допускать таких ситуаций в будущем. Соперник нам сегодня не позволил забить наши шайбы, которые мы были обязаны забивать. И штанга – лучший друг вратаря, мы сегодня три-четыре раза попали в штангу.

— Деанджело зацепился языком с игроком «Спартака» у скамейки, вы слышали, о чём они говорили? И вы упоминали его итальянский характер, планируете поговорить с ним, чтобы он спокойнее подходил к стыкам, провокациям?

— Была игра уровня плей-офф. Лезть под кожу – часть хоккея. В первой смене Королёв жёстко сыграл против Грицюка, но он не опустил руки и продолжал играть. Всегда стремлюсь, чтобы наши ребята направляли эмоции в нужное русло, на победу. Нельзя терять концентрацию. Обсуждаем это с игроками, с Тони в том числе. Забивай три-четыре шайбы и всё равно относись с уважением к сопернику. Можешь проехать мимо лавки и просто улыбнуться. Это лишнее, но это часть хоккея.

Это ещё другая культура, в НХЛ игроки постоянно ведут диалог с судьями. Я тоже это не совсем понимаю, но это разные культуры. Хочу, чтобы все наши игроки направляли эмоции только на победу, в том числе Деанджело. Эмоции мы сегодня потратили не на победу, а на разборки на льду. Это абсолютно лишнее, надо убирать и думать только о том, как помочь команде победить, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.