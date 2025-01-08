Капитан «Ак Барса» Яшкин отметил поддержку казанских болельщиков в матче с «Салаватом»

Капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин отметил поддержку казанских болельщиков в домашнем матче с «Салаватом Юлаевым» (5:1). Форвард отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. После победного матча Яшкин провёл традиционное шоу для болельщиков.

«Эмоции за Казань! Невероятная атмосфера и поддержка сделали эти моменты особенными», — написал Яшкин в своём телеграм-канале.

В текущем сезоне 31-летний Яшкин провёл 41 матч и набрал 31 очко — забросил 19 шайб и отдал 12 результативных передач. Нападающий выступает за казанский клуб второй сезон. В прошлом сезоне Яшкин пропустил несколько месяцев из-за травмы.