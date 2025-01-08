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Капитан «Ак Барса» Яшкин отметил поддержку казанских болельщиков в матче с «Салаватом»

Капитан «Ак Барса» Яшкин отметил поддержку казанских болельщиков в матче с «Салаватом»
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Капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин отметил поддержку казанских болельщиков в домашнем матче с «Салаватом Юлаевым» (5:1). Форвард отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. После победного матча Яшкин провёл традиционное шоу для болельщиков.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2025, среда. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Яшкин (Галимов, Барабанов) – 16:37 (5x4)     2:0 Сафонов (Кошелев, Семёнов) – 31:23 (5x4)     3:0 Петан (Барабанов, Яшкин) – 33:38 (5x3)     4:0 Петан (Журавлёв, Князев) – 35:35 (5x5)     5:0 Галимов (Петан, Лямкин) – 37:37 (5x4)     5:1 Набиев (Уилсон) – 49:57 (5x4)    

«Эмоции за Казань! Невероятная атмосфера и поддержка сделали эти моменты особенными», — написал Яшкин в своём телеграм-канале.

В текущем сезоне 31-летний Яшкин провёл 41 матч и набрал 31 очко — забросил 19 шайб и отдал 12 результативных передач. Нападающий выступает за казанский клуб второй сезон. В прошлом сезоне Яшкин пропустил несколько месяцев из-за травмы.

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