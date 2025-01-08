Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов одержал 100-ю победу в КХЛ
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов одержал 100-ю победу в КХЛ. Нижегородская команда под руководством специалиста обыграла «Сибирь» (2:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2025, среда. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Атанасов (Линч, Ларионов) – 34:45 (5x5) 2:0 Воронин (Орлов) – 59:53 (en)
— Игорь Николаевич, сотая победа «Торпедо» под вашим руководством. Это важное достижение?
— Я был на том матче, когда мы отмечали тысячную победу Скотти Боумэна в «Питтсбурге», и в том моменте, когда забивался гол в овертайме. Это была тысячная победа. Очень далеко ещё до этого, до тысячи побед. Есть куда расти. Это победа команды, а не моя личная. Рад, что ребята продолжают работать и добиваться успехов. Но впереди ещё много работы и новых побед, — цитирует Ларионова пресс-служба нижегородского клуба.
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