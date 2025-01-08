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Ларионов — о победе над «Сибирью»: игра могла повернуться в другую сторону элементарно

Ларионов — о победе над «Сибирью»: игра могла повернуться в другую сторону элементарно
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов оценил победу в домашнем матче с «Сибирью» (2:0) и заявил, что игра могла легко пойти по иному сценарию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2025, среда. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Атанасов (Линч, Ларионов) – 34:45 (5x5)     2:0 Воронин (Орлов) – 59:53 (en)    

«При всём при том, что команда победила, есть масса вещей, которые ты хочешь, чтобы были лучше. Обычно не судишь победителей, потому что выиграли 2:0, два очка, сухая игра. С другой стороны, хочется, чтобы было совершенство в игре. Совершенство именно в плане решений, в плане качества передач, тех ходов, которые ты хочешь видеть.

Игра могла повернуться в другую сторону элементарно, потому что команда, которая играла против нас, терпеливо выжидала свой шанс. Мы знали, что у них очень сильное большинство, и в этом плане, конечно, ещё есть много мыслей. Ты хочешь, чтобы команда была более цельной, более уверенной в себе. Имела инстинкт реализовывать преимущество в бросках, во владении шайбой и в атаке гораздо более ярко и результативно. Здесь всегда есть на что сослаться, о чём подумать», — цитирует Ларионова пресс-служба клуба.

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