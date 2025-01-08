Ларионов — о победе над «Сибирью»: игра могла повернуться в другую сторону элементарно

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов оценил победу в домашнем матче с «Сибирью» (2:0) и заявил, что игра могла легко пойти по иному сценарию.

«При всём при том, что команда победила, есть масса вещей, которые ты хочешь, чтобы были лучше. Обычно не судишь победителей, потому что выиграли 2:0, два очка, сухая игра. С другой стороны, хочется, чтобы было совершенство в игре. Совершенство именно в плане решений, в плане качества передач, тех ходов, которые ты хочешь видеть.

Игра могла повернуться в другую сторону элементарно, потому что команда, которая играла против нас, терпеливо выжидала свой шанс. Мы знали, что у них очень сильное большинство, и в этом плане, конечно, ещё есть много мыслей. Ты хочешь, чтобы команда была более цельной, более уверенной в себе. Имела инстинкт реализовывать преимущество в бросках, во владении шайбой и в атаке гораздо более ярко и результативно. Здесь всегда есть на что сослаться, о чём подумать», — цитирует Ларионова пресс-служба клуба.