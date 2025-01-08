Крикунов: у СКА нет проблем в обороне, надо улучшить реализацию моментов

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов высказал мнение о матче СКА – «Спартак» (0:5).

«Не считаю, что победа «Спартака» над СКА заслуживает особого внимания. Обычный матч, сейчас их вообще 68 в чемпионате. Ровно невозможно пройти по сезону ни одной команде. Для таких команд, как СКА и «Спартак», важнее всего подготовиться к плей-офф. Да, поражение неприятное для СКА, но важнее быть готовым к следующим матчам, чем думать о проигрыше.

Не считаю, что у СКА проблемы в обороне и вратарской линии. Им нужно просто улучшить реализацию моментов. Даже сегодня, при не самой удачной игре, СКА три или четыре раза угодил в штангу, имел множество моментов. Если с этим компонентом будет улучшение, то результаты улучшатся сразу», — сказал Крикунов «Чемпионату».