«Недостаточная агрессия в атаке». Епанчинцев оценил сухое поражение «Сибири» от «Торпедо»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев посетовал на недостаток агрессии в атакующих действиях хоккеистов новосибирской команды в матче с «Торпедо» (0:2).

«Прежде всего поздравляю соперника с победой. Считаю, что она была закономерной. Особенно выделю второй период — так играть нельзя. Мы уступили в своей зоне и только благодаря вратарю оставались в игре. В третьем периоде команда выглядела лучше, пыталась сравнять счёт, и у нас был шанс в концовке, но, к сожалению, реализация подвела.

Одно из ключевых замечаний — недостаточная агрессия в атаке. Мы не шли туда, где можно было заработать удаления, не создавали давление на соперника. Всего одно удаление за всю игру — это слишком мало. Будем разбираться и готовиться к следующему матчу», — цитирует Епанчинцева пресс-служба нижегородского клуба.