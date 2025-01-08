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«Недостаточная агрессия в атаке». Епанчинцев оценил сухое поражение «Сибири» от «Торпедо»

«Недостаточная агрессия в атаке». Епанчинцев оценил сухое поражение «Сибири» от «Торпедо»
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев посетовал на недостаток агрессии в атакующих действиях хоккеистов новосибирской команды в матче с «Торпедо» (0:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2025, среда. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Атанасов (Линч, Ларионов) – 34:45 (5x5)     2:0 Воронин (Орлов) – 59:53 (en)    

«Прежде всего поздравляю соперника с победой. Считаю, что она была закономерной. Особенно выделю второй период — так играть нельзя. Мы уступили в своей зоне и только благодаря вратарю оставались в игре. В третьем периоде команда выглядела лучше, пыталась сравнять счёт, и у нас был шанс в концовке, но, к сожалению, реализация подвела.

Одно из ключевых замечаний — недостаточная агрессия в атаке. Мы не шли туда, где можно было заработать удаления, не создавали давление на соперника. Всего одно удаление за всю игру — это слишком мало. Будем разбираться и готовиться к следующему матчу», — цитирует Епанчинцева пресс-служба нижегородского клуба.

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