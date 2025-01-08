Ги Буше: ужасное начало в исполнении «Авангарда». Но ребята нашли силы сражаться до конца

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал волевую победу в матче с «Северсталью» (6:5 Б), в котором омская команда уступала со счётом 0:3 в начале второго периода.
«Ужасное начало в нашем исполнении. Мы вышли и играли не в тот силовой хоккей, который мы можем, это было совсем не в нашем стиле, нам потребовалось около 15 минут, чтобы увидеть первый силовой приём в нашем исполнении. Мы ребятам говорили, что «Северсталь» — катающаяся команда, не нужно давать им время и пространство, но не получилось этого сделать. Но главное, что мы не опускали руки и довели дело до победы. Ещё один хороший момент заключается в том, что в концовке предыдущего выезда игроки «Авангарда» выглядели полностью измождёнными, а сегодня ребята хоть и были уставшими, но находили силы, чтобы сражаться до конца. Психологически, физически и в плане энергии всё было в полном порядке», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 8 января 2025
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