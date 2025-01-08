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Ги Буше: ужасное начало в исполнении «Авангарда». Но ребята нашли силы сражаться до конца

Ги Буше: ужасное начало в исполнении «Авангарда». Но ребята нашли силы сражаться до конца
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал волевую победу в матче с «Северсталью» (6:5 Б), в котором омская команда уступала со счётом 0:3 в начале второго периода.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2025, среда. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
5 : 6
Б
Авангард
Омск
1:0 Аймурзин (Пилипенко) – 07:52 (5x5)     2:0 Alexei Kruchinin (Иванцов, Ильин) – 11:20 (5x5)     3:0 Пилипенко (Абросимов) – 22:54 (5x5)     3:1 Холодилин (Мартынов, Каблуков) – 24:24 (5x5)     3:2 Холодилин (Каблуков, Мартынов) – 25:27 (5x5)     4:2 Пилипенко (Чебыкин, Давыдов) – 37:45 (5x5)     4:3 Буше (Чистяков, Окулов) – 42:58 (5x5)     5:3 Чебыкин (Муханов, Калдис) – 48:51 (5x5)     5:4 Чистяков (Якупов, Меркли) – 55:40 (5x4)     5:5 Якупов (Прохоркин) – 58:24 (5x5)     5:6 Холодилин – 65:00    

«Ужасное начало в нашем исполнении. Мы вышли и играли не в тот силовой хоккей, который мы можем, это было совсем не в нашем стиле, нам потребовалось около 15 минут, чтобы увидеть первый силовой приём в нашем исполнении. Мы ребятам говорили, что «Северсталь» — катающаяся команда, не нужно давать им время и пространство, но не получилось этого сделать. Но главное, что мы не опускали руки и довели дело до победы. Ещё один хороший момент заключается в том, что в концовке предыдущего выезда игроки «Авангарда» выглядели полностью измождёнными, а сегодня ребята хоть и были уставшими, но находили силы, чтобы сражаться до конца. Психологически, физически и в плане энергии всё было в полном порядке», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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