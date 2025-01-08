Ги Буше: некоторые «старички» «Авангарда» подольше посидели. Всё должно быть по заслугам

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что игроки зарабатывают игровое время своей игрой и попадают в состав вне зависимости от былых заслуг.
«Холодилин был в составе, играл за команду, затем его заменил Илья Рейнгардт, но сегодня мы посчитали, что Рейнгардту нужно немного отдохнуть. Никита – очень трудоспособный, энергичный игрок, не хочется, чтобы такие игроки просиживали без дела. Холодилин много работал, готовился и здорово себя проявил. Я считаю, что игровое время нужно заслужить – это основная часть нашей культуры, которую мы сейчас выстраиваем, что всё должно быть по заслугам. Вы видели, что некоторые наши «старички» подольше посидели на скамейке запасных, потому что у них не задалось, а те же Каблуков, Мартынов и Холодилин привносили энергию и жизнь в нашу игру, поэтому и получали больше времени. Никита же заслужил и попытку на буллите», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 8 января 2025
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