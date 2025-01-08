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Ги Буше: некоторые «старички» «Авангарда» подольше посидели. Всё должно быть по заслугам

Ги Буше: некоторые «старички» «Авангарда» подольше посидели. Всё должно быть по заслугам
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что игроки зарабатывают игровое время своей игрой и попадают в состав вне зависимости от былых заслуг.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2025, среда. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
5 : 6
Б
Авангард
Омск
1:0 Аймурзин (Пилипенко) – 07:52 (5x5)     2:0 Alexei Kruchinin (Иванцов, Ильин) – 11:20 (5x5)     3:0 Пилипенко (Абросимов) – 22:54 (5x5)     3:1 Холодилин (Мартынов, Каблуков) – 24:24 (5x5)     3:2 Холодилин (Каблуков, Мартынов) – 25:27 (5x5)     4:2 Пилипенко (Чебыкин, Давыдов) – 37:45 (5x5)     4:3 Буше (Чистяков, Окулов) – 42:58 (5x5)     5:3 Чебыкин (Муханов, Калдис) – 48:51 (5x5)     5:4 Чистяков (Якупов, Меркли) – 55:40 (5x4)     5:5 Якупов (Прохоркин) – 58:24 (5x5)     5:6 Холодилин – 65:00    

«Холодилин был в составе, играл за команду, затем его заменил Илья Рейнгардт, но сегодня мы посчитали, что Рейнгардту нужно немного отдохнуть. Никита – очень трудоспособный, энергичный игрок, не хочется, чтобы такие игроки просиживали без дела. Холодилин много работал, готовился и здорово себя проявил. Я считаю, что игровое время нужно заслужить – это основная часть нашей культуры, которую мы сейчас выстраиваем, что всё должно быть по заслугам. Вы видели, что некоторые наши «старички» подольше посидели на скамейке запасных, потому что у них не задалось, а те же Каблуков, Мартынов и Холодилин привносили энергию и жизнь в нашу игру, поэтому и получали больше времени. Никита же заслужил и попытку на буллите», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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