«Мне очень нравится этот парень. У него педаль газа всегда в пол». Ги Буше — о Якупове

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что ему очень нравится игра нападающего Наиля Якупова. Форвард сравнял счёт в концовке матча с «Северсталью» (6:5 Б).

«С Якуповым всё просто – мне очень нравится этот парень. У него всегда педаль газа в пол, не видел, чтобы он когда-нибудь не выкладывался на полную. Если он работает, то всегда по максимуму. В целом всё их звено показывает отличную игру на обеих сторонах площадки, тот же Якупов всегда борется за нейтральные шайбы и готов блокировать броски.

Не скажу, чтобы «Северсталь» нас чем-то удивила. У любого соперника есть система, просто дело в том, что череповчане – быстрее. Они играют на высоких скоростях, быстро распоряжаются шайбой. И сегодня они делали хорошо то, что они умеют делать хорошо. Наш прошлый матч с «Ак Барсом» выдался очень силовым, энергозатратным, поэтому нас сегодня немного не хватало в плане энергии», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.