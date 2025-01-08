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«Мне очень нравится этот парень. У него педаль газа всегда в пол». Ги Буше — о Якупове

«Мне очень нравится этот парень. У него педаль газа всегда в пол». Ги Буше — о Якупове
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что ему очень нравится игра нападающего Наиля Якупова. Форвард сравнял счёт в концовке матча с «Северсталью» (6:5 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2025, среда. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
5 : 6
Б
Авангард
Омск
1:0 Аймурзин (Пилипенко) – 07:52 (5x5)     2:0 Alexei Kruchinin (Иванцов, Ильин) – 11:20 (5x5)     3:0 Пилипенко (Абросимов) – 22:54 (5x5)     3:1 Холодилин (Мартынов, Каблуков) – 24:24 (5x5)     3:2 Холодилин (Каблуков, Мартынов) – 25:27 (5x5)     4:2 Пилипенко (Чебыкин, Давыдов) – 37:45 (5x5)     4:3 Буше (Чистяков, Окулов) – 42:58 (5x5)     5:3 Чебыкин (Муханов, Калдис) – 48:51 (5x5)     5:4 Чистяков (Якупов, Меркли) – 55:40 (5x4)     5:5 Якупов (Прохоркин) – 58:24 (5x5)     5:6 Холодилин – 65:00    

«С Якуповым всё просто – мне очень нравится этот парень. У него всегда педаль газа в пол, не видел, чтобы он когда-нибудь не выкладывался на полную. Если он работает, то всегда по максимуму. В целом всё их звено показывает отличную игру на обеих сторонах площадки, тот же Якупов всегда борется за нейтральные шайбы и готов блокировать броски.

Не скажу, чтобы «Северсталь» нас чем-то удивила. У любого соперника есть система, просто дело в том, что череповчане – быстрее. Они играют на высоких скоростях, быстро распоряжаются шайбой. И сегодня они делали хорошо то, что они умеют делать хорошо. Наш прошлый матч с «Ак Барсом» выдался очень силовым, энергозатратным, поэтому нас сегодня немного не хватало в плане энергии», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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