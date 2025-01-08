Главный тренер «Северстали» назвал причину поражения в матче, где его команда вела 3:0
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Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев заявил, что хоккеисты череповецкой команды потеряли концентрацию, ведя со счётом 3:0 в начале второго периода матча с «Авангардом» (5:6 Б) и упустили победу.
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2025, среда. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
5 : 6
Б
Авангард
Омск
1:0 Аймурзин (Пилипенко) – 07:52 (5x5) 2:0 Alexei Kruchinin (Иванцов, Ильин) – 11:20 (5x5) 3:0 Пилипенко (Абросимов) – 22:54 (5x5) 3:1 Холодилин (Мартынов, Каблуков) – 24:24 (5x5) 3:2 Холодилин (Каблуков, Мартынов) – 25:27 (5x5) 4:2 Пилипенко (Чебыкин, Давыдов) – 37:45 (5x5) 4:3 Буше (Чистяков, Окулов) – 42:58 (5x5) 5:3 Чебыкин (Муханов, Калдис) – 48:51 (5x5) 5:4 Чистяков (Якупов, Меркли) – 55:40 (5x4) 5:5 Якупов (Прохоркин) – 58:24 (5x5) 5:6 Холодилин – 65:00
«Сегодня встречались с соперником, который здорово укрепился в дедлайн и находится на ходу, в хорошей форме. Мы понимали это, серьёзно готовились, но, увы, не довели до победного конца игру, в которой имели преимущество, из-за потери концентрации. Мы вели 3:0, затем пропустили два гола из-за того, что не доигрывали до конца эпизоды. Буллиты мы тренируем на каждом занятии, каждодневно, но сегодня уступили в этом элементе», — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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