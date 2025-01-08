Главный тренер «Северстали» назвал причину поражения в матче, где его команда вела 3:0

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев заявил, что хоккеисты череповецкой команды потеряли концентрацию, ведя со счётом 3:0 в начале второго периода матча с «Авангардом» (5:6 Б) и упустили победу.

«Сегодня встречались с соперником, который здорово укрепился в дедлайн и находится на ходу, в хорошей форме. Мы понимали это, серьёзно готовились, но, увы, не довели до победного конца игру, в которой имели преимущество, из-за потери концентрации. Мы вели 3:0, затем пропустили два гола из-за того, что не доигрывали до конца эпизоды. Буллиты мы тренируем на каждом занятии, каждодневно, но сегодня уступили в этом элементе», — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.