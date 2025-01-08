Рябыкин: СКА сделает правильные выводы и исправит ошибки

Бывший наставник «Авангарда» и «Витязя» Дмитрий Рябыкин высказал мнение о матче СКА со «Спартаком» (0:5).
«Все понимали, что для «Спартака», у которого в последних играх было множество проблем, особенно в обороне, в Петербурге будет матч жизни. По большому счёту встреча была до первого гола: сначала армейцы попали в перекладину, а на последней минуте ошибка привела к шайбе москвичей. СКА приучил всех к тому, что у этой команды больше всего волевых побед, но на этот раз спартаковцы нехарактерно для себя надёжно действовали в обороне. В таблице сохраняется невероятная плотность – любая победа может сильно повлиять на расположение команд. У СКА был хороший отрезок – сделают правильные выводы, исправят ошибки, будет очень интересно посмотреть, как они будут выглядеть в следующей игре в Москве», — сказал Рябыкин «Чемпионату».
- 8 января 2025
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