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Рябыкин: СКА сделает правильные выводы и исправит ошибки

Рябыкин: СКА сделает правильные выводы и исправит ошибки
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Бывший наставник «Авангарда» и «Витязя» Дмитрий Рябыкин высказал мнение о матче СКА со «Спартаком» (0:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2025, среда. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 5
Спартак
Москва
0:1 Рубцов (Ефремов, Пашин) – 19:27 (5x5)     0:2 Галимов (Пашин) – 24:28 (5x5)     0:3 Морозов (Ружичка, Порядин) – 29:08 (5x5)     0:4 Галимов (Пашин) – 32:21 (5x5)     0:5 Голдобин (Локтионов) – 33:53 (5x5)    

«Все понимали, что для «Спартака», у которого в последних играх было множество проблем, особенно в обороне, в Петербурге будет матч жизни. По большому счёту встреча была до первого гола: сначала армейцы попали в перекладину, а на последней минуте ошибка привела к шайбе москвичей. СКА приучил всех к тому, что у этой команды больше всего волевых побед, но на этот раз спартаковцы нехарактерно для себя надёжно действовали в обороне. В таблице сохраняется невероятная плотность – любая победа может сильно повлиять на расположение команд. У СКА был хороший отрезок – сделают правильные выводы, исправят ошибки, будет очень интересно посмотреть, как они будут выглядеть в следующей игре в Москве», — сказал Рябыкин «Чемпионату».

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