Матч «Лос-Анджелес Кингз» — «Калгари Флэймз» перенесён из-за лесных пожаров в городе, сообщает пресс-служба калифорнийского клуба. В окрестностях Лос-Анджелеса бушуют лесные пожары, которые уже унесли жизни нескольких человек. Несколько тысяч человек эвакуированы.

«Наши сердца со всем нашим сообществом Лос-Анджелеса. Мы ценим трудолюбие сотрудников службы быстрого реагирования, которые усердно работают, чтобы сдержать огонь и защитить наше сообщество. Мы ценим поддержку лиги в обеспечении безопасности наших болельщиков, персонала и игроков.

Те, у кого есть билеты на сегодняшнюю игру, пожалуйста, сохраните свои билеты. Вам ничего не нужно делать. Билеты будут действительны на перенесённую дату. Более подробная информация и варианты билетов будут сообщены напрямую после подтверждения даты и времени игры», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.