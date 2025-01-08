Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Матч «Лос-Анджелес Кингз» — «Калгари Флэймз» перенесён из-за лесных пожаров в городе

Матч «Лос-Анджелес Кингз» — «Калгари Флэймз» перенесён из-за лесных пожаров в городе
Аудио-версия:
Комментарии

Матч «Лос-Анджелес Кингз» — «Калгари Флэймз» перенесён из-за лесных пожаров в городе, сообщает пресс-служба калифорнийского клуба. В окрестностях Лос-Анджелеса бушуют лесные пожары, которые уже унесли жизни нескольких человек. Несколько тысяч человек эвакуированы.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 января 2025, четверг. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Перенесён
Калгари Флэймз
Калгари

«Наши сердца со всем нашим сообществом Лос-Анджелеса. Мы ценим трудолюбие сотрудников службы быстрого реагирования, которые усердно работают, чтобы сдержать огонь и защитить наше сообщество. Мы ценим поддержку лиги в обеспечении безопасности наших болельщиков, персонала и игроков.

Те, у кого есть билеты на сегодняшнюю игру, пожалуйста, сохраните свои билеты. Вам ничего не нужно делать. Билеты будут действительны на перенесённую дату. Более подробная информация и варианты билетов будут сообщены напрямую после подтверждения даты и времени игры», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Материалы по теме
Первый русский топ-вратарь и шведский «Ванкувер». Сборные клубов НХЛ за четверть века
Первый русский топ-вратарь и шведский «Ванкувер». Сборные клубов НХЛ за четверть века
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android