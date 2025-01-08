«Флорида» сыграет с «Рейнджерс» в матче Зимней классики НХЛ 2 января 2026 года

«Флорида Пантерз» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче Зимней классики НХЛ 2 января 2026 года, сообщает пресс-служба лиги. Встреча состоится на бейсбольном стадионе «Лоандепо Парк», который является домашней ареной клуба МЛБ «Майами Марлинс». Вместимость стадиона — 37 тыс. зрителей.

Также в матче стадионной серии встретятся «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Бостон Брюинз». Встреча пройдёт 1 февраля на стадионе «Реймонд Джеймс Стадиум». Эта арена является многоцелевой и принимает у себя матчи Американской футбольной лиги. Стадион вмещает до 75 тыс. зрителей.

Напомним, матч Зимней классики 2025 года прошёл между «Чикаго» и «Сент-Луисом» на бейсбольном стадионе «Ригли-филд» и завершился победой «Блюз» со счётом 6:2.