The Athletic поставил Аскарову наивысшую оценку за игру в текущем сезоне за «Сан-Хосе»

The Athletic поставил российскому голкиперу Ярославу Аскарову наивысшую оценку за игру в текущем сезоне за «Сан-Хосе». Россиянин по ходу сезона перешёл в «Шаркс» из «Нэшвилла» и с ходу стал любимчиком болельщиков.

«Очень представительный Аскаров сыграл всего в семи играх, так как большую часть сезона провёл в АХЛ, но он производит впечатление игрока №1 с процентом отражённых бросков 92,3%. В нём есть что-то шоуменское, и, похоже, он отлично проводит время, будь то успешная игра против Коннора Макдэвида или нейтрализация Никиты Кучерова и Джека Хьюза», — говорится в статье The Athletic.

Отметим, что наивысшую оценку среди хоккеистов «Сан-Хосе» за игру в текущем сезоне получили лишь Аскаров и Маклин Селебрини.