The Athletic поставил оценки российским игрокам «Шаркс» за игру в первой половине сезона

The Athletic поставил оценки российским хоккеистам «Сан-Хосе» за игру в текущем сезоне. Ранее наивысшую оценку получил российский голкипер Ярослав Аскаров. На втором месте с оценкой «B» расположился форвард Николай Коваленко. Третье место с оценкой «C-» получил голкипер Александр Георгиев. Худшую оценку «C-/D+» из россиян получил нападающий Клим Костин.

«Николай Коваленко: B.

Коваленко хорошо начал в «Шаркс» после перехода из «Колорадо». Клуб получил молодого форварда, которого он мог бы сразу поставить в свой состав, поскольку 25-летний игрок забил гол и сделал пять результативных передач в 12 матчах. Коваленко на площадке выглядит больше, чем его реальные габариты.

Александр Георгиев: C-.

Команды «Сан-Хосе» и «Колорадо» находятся на совершенно разных уровнях, но было очевидно, почему «Эвеланш» усилились Блэквудом, поскольку Георгиев проиграл пять из шести стартов «Шаркс» и пропустил четыре или более голов в четырёх поражениях. Его 88,1% отражённых бросков всё ещё недостаточно хорош.

Клим Костин: C-/D+.

Костин иногда может быть эффективным мощным форвардом, но его нестабильность не исчезла. Она появилась из-за того, что он играл на разных позициях. Он был готов работать над своей игрой без шайбы, которую хочет Варсофски, что принесло ему больше игрового времени за последние 10 игр. Он ещё имеет потенциал для роста», — говорится в статье The Athletic.