«Начинаю терять терпение». Тренер «Вашингтона» — о последних матчах команды

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о последних матчах команды.

«Начинаю немного терять терпение, скажу так, если учитывать, как всё складывается в последнее время. Потому что теперь это начинает перерастать в нечто большее.

Задача для нас как для команды такова: наш старт уже давно позади, и теперь нужно продолжать. Ты есть тот, кем являешься, и ты — это то, что показываешь на льду. Две игры, три игры, четыре игры, пять игр, 10 игр, 15 игр, 20 игр. То, что ты показываешь, — это и есть ты», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

За последние пять игр столичный клуб потерпел три поражения.

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