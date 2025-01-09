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«Наверное, откажусь от него». Тренер «Вашингтона» высказался об игре звена Овечкина

«Наверное, откажусь от него». Тренер «Вашингтона» высказался об игре звена Овечкина
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал, что его не устраивает игра команды в формате «пять на пять», а особенно первое звено, в котором в последних матчах играли Александр Овечкин, Дилан Строум и Тейлор Рэддиш.

«Мне это звено не очень понравилось. Вероятно, сегодня вечером от него откажусь», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

За последние пять игр столичный клуб потерпел три поражения. В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Ванкувер Кэнакс». Игра пройдёт 9 января, начало – в 3:30 мск.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 24 матчах, в которых записал в свой актив 19 голов и 11 результативных передач.

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