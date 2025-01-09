Беттмэн – о Зимней классике-2026: не позволяйте говорить, что лига не готова принять вызов

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн высказался о том, что Зимняя классика НХЛ 2026 года состоится в Майами.

«Игры НХЛ на открытом воздухе в солнечном штате? Никогда не позволяйте говорить, что наша лига не готова принять вызов», — приводит слова Беттмэна официальный сайт НХЛ.

Ранее сообщалось, что «Флорида Пантерз» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче Зимней классики НХЛ 2 января 2026 года. на бейсбольном стадионе «Лоандепо Парк», который является домашней ареной клуба МЛБ «Майами Марлинс».

Также в матче стадионной серии встретятся «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Бостон Брюинз». Встреча пройдёт 1 февраля на стадионе «Реймонд Джеймс Стадиум».

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