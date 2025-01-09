Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Беттмэн – о Зимней классике-2026: не позволяйте говорить, что лига не готова принять вызов

Беттмэн – о Зимней классике-2026: не позволяйте говорить, что лига не готова принять вызов
Комментарии

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн высказался о том, что Зимняя классика НХЛ 2026 года состоится в Майами.

«Игры НХЛ на открытом воздухе в солнечном штате? Никогда не позволяйте говорить, что наша лига не готова принять вызов», — приводит слова Беттмэна официальный сайт НХЛ.

Ранее сообщалось, что «Флорида Пантерз» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче Зимней классики НХЛ 2 января 2026 года. на бейсбольном стадионе «Лоандепо Парк», который является домашней ареной клуба МЛБ «Майами Марлинс».

Также в матче стадионной серии встретятся «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Бостон Брюинз». Встреча пройдёт 1 февраля на стадионе «Реймонд Джеймс Стадиум».

Материалы по теме
«Флорида» сыграет с «Рейнджерс» в матче Зимней классики НХЛ 2 января 2026 года

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android