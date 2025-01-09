Александр Овечкин вошёл в топ-30 игроков в истории НХЛ по числу матчей

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Ванкувер Кэнакс».

В этой встрече принимает участие российский нападающий Александр Овечкин, для которого этот матч стал 1451-м в карьере в НХЛ. Таким образом, вошёл от топ-30 игроков по количеству игр в истории лиги, сравнявшись с Теэму Селянне (1451). Следующей целью Овечкина является Брент Бёрнс (1456).

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 25 матчах в регулярном чемпионате, в которых забил 19 голов и сделал 11 результативных передач.

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