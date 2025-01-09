Хоккеисты «Вашингтона» и «Ванкувера» устроили массовую драку во время матча

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Ванкувер Кэнакс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 1:0 в пользу столичного клуба. В начале встречи между игроками команд произошла массовая драка.

Фото: Кадр из трансляции

На данный момент «Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 56 очков. «Ванкувер», в свою очередь, находится на восьмом месте на Западе, набрав 45 очков.

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