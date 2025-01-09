Хоккеисты «Вашингтона» и «Ванкувера» устроили массовую драку во время матча
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Ванкувер Кэнакс».
НХЛ — регулярный чемпионат
09 января 2025, четверг. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3-й период
1 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Дюбуа (Рой, Макмайкл) – 19:27 1:1 Гарланд (Хьюз, Миллер) – 39:23 (pp)
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 1:0 в пользу столичного клуба. В начале встречи между игроками команд произошла массовая драка.
Фото: Кадр из трансляции
На данный момент «Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 56 очков. «Ванкувер», в свою очередь, находится на восьмом месте на Западе, набрав 45 очков.
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