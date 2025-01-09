Шайба Ильи Михеева и два очка Коннора Бедарда помогли «Чикаго» переиграть «Колорадо»

В ночь с 8 на 9 января мск на льду «Юнайтед-центр» в Чикаго (США, штат Иллинойс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Чикаго Блэкхоукс» и «Колорадо Эвеланш». Хозяева площадки одержали волевую победу со счётом 3:1.

Первую шайбу «Блэкхоукс» на 17-й минуте, сравнявшую счёт, забросил российский нападающий Илья Михеев с передачи 19-летнего первого номера драфта-2023 Коннора Бедарда. Канадский форвард помимо результативного паса отметился также голом на 52-й минуте игры, который установил окончательный счёт.

Для замыкающего таблицу Запада «Чикаго» эта победа стала второй в трёх последних матчах.