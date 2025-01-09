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Чикаго Блэкхоукс — Колорадо Эвеланш, результат матча 9 января 2025, счет 3:1, НХЛ 2024-2025

Шайба Ильи Михеева и два очка Коннора Бедарда помогли «Чикаго» переиграть «Колорадо»
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В ночь с 8 на 9 января мск на льду «Юнайтед-центр» в Чикаго (США, штат Иллинойс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Чикаго Блэкхоукс» и «Колорадо Эвеланш». Хозяева площадки одержали волевую победу со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 января 2025, четверг. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Пярссинен – 06:14     1:1 Михеев (Бедард) – 16:48     2:1 Назар (Дак, Терявяйнен) – 30:17     3:1 Бедард (Бертуцци, Джонс) – 51:54    

Первую шайбу «Блэкхоукс» на 17-й минуте, сравнявшую счёт, забросил российский нападающий Илья Михеев с передачи 19-летнего первого номера драфта-2023 Коннора Бедарда. Канадский форвард помимо результативного паса отметился также голом на 52-й минуте игры, который установил окончательный счёт.

Для замыкающего таблицу Запада «Чикаго» эта победа стала второй в трёх последних матчах.

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