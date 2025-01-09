Дубль Дюбуа помог «Вашингтону» обыграть «Ванкувер» в овертайме, Овечкин — без очков

Сегодня, в ночь с 8 на 9 января мск на льду «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вашингтон Кэпиталз» и «Ванкувер Кэнакс», победу в котором одержали хозяева в овертайме со счётом 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметился канадский нападающий Пьер-Люк Дюбуа, на счету которого дубль в этой встрече: гол в первом периоде и в овертайме. Белорусский нападающий Алексей Протас сделал результативную передачу. Россиянин Александр Овечкин очков в этом матче не набрал.

В составе «Ванкувера» единственный гол забил американский форвард Конор Гарланд.

«Вашингтон» продолжит домашнюю серию и встретится с «Монреаль Канадиенс» 11 января. «Ванкувер» на выезде сыграет с «Каролиной Харрикейнз» также 11 января.