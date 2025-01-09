Коннор Бедард догнал Патрика Кейна в топ-3 «Чикаго» по показателю для игроков до 20 лет

19-летний нападающий «Чикаго Блэкхокс», первый номер драфта-2023 Коннор Бедард догнал Патрика Кейна на второй строчке рейтинга ассистентов-тинейджеров в истории клуба.

В домашнем матче регулярного чемпионата с «Колорадо Эвеланш» (3:1) Бедард оформил «гол+пас», при этом его результативная передача на российского форварда Илью Михеева стала для Коннора 65-й в карьере. Благодаря этому Коннор поравнялся с экс-нападающим «Чикаго» Патриком Кейном, занимавшим второе место по результативным передачам среди игроков до 20 лет в истории франшизы, и уступает по этому показателю только Эдди Ольчику, в активе которого 80 ассистов в тинейджерского возрасте.

20 лет Коннору Бедарду исполнится 17 июля 2025 года.

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